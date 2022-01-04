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Профессор Анча Баранова дала прогноз по коронавирусу на 2022 год

Профессор Анча Баранова дала прогноз по коронавирусу на 2022 год

«Знание уровня своих антител может спасти жизнь» Новый 2022 год может стать переломным в борьбе с коронавирусом - такие гипотезы возникли в связи с распространением нового штамма «Омикрон», появлением новых медикаментов и расширением вакцинации.

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