Профессор Анча Баранова дала прогноз по коронавирусу на 2022 год

«Знание уровня своих антител может спасти жизнь» Новый 2022 год может стать переломным в борьбе с коронавирусом - такие гипотезы возникли в связи с распространением нового штамма «Омикрон», появлением новых медикаментов и расширением вакцинации.
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