Украина с помощью НАТО пыталась угнать российский бомбардировщик

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации сообщили, что ФСБ пресекла попытку украинской разведки при поддержке стран Североатлантического альянса организовать угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину.
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