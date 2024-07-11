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Царьград

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В Ростовской области воздух прогрелся до +60 градусов

В Ростовской области воздух прогрелся до +60 градусов

Температура увеличивается уже несколько суток.На территории Ростовской области продолжается жаркий период, воздух прогревается до +60 градусов на солнце.

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