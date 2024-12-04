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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Intel начала подбор кандидатов на должность генерального директора Внезапно п...

Intel начала подбор кандидатов на должность генерального директора Внезапно п...

Intel начала подбор кандидатов на должность генерального директораВнезапно проводив на пенсию возглавлявшего до первого декабря Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), совет директоров компании начал поиск новых кандидатов на пост генерального директора.

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