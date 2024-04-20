Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Балу -
    Да когда ж уже заколотят ту дырку в заборе, через которую эти тараканы лезут в Россию?... Может дустом их попробовать...У Минобразования ...
  • Аршак Меликджанян
    классДемократура лжи
  • Alexander Kozlov
    Вы видели сколько у них денег? С ними он из любой Якутии сбежит.«У меня вчера еще...

«У меня вчера еще был сын, который хотел жениться, а сегодня у меня его нет»: погибший от рук азербайджанца 25-летний парень планировал завести детей, а летом всей семьей поехать в Кр

«У меня вчера еще был сын, который хотел жениться, а сегодня у меня его нет»: погибший от рук азербайджанца 25-летний парень планировал завести детей, а летом всей семьей поехать в Кр

А давайте не абстрактно, не абсолютными цифрами? Не докладом на форумах про необходимость миграции для экономики? Давайте попроще.

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Комментарии
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лина любимцева
Там не то, что расстрел, а даже НЕ СУЛЯТ пожизненное заключение убийце нашего молодого парня.    САМЫЕ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ МАМЕ УБИТОГО КИРИЛЛА КОВАЛЕВА!! Дай  Бог ей пережить эту трагедию. Это не то, что пережить, даже представить жутко!!
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40 мин.
лл
лина любимцева
Вот понимаете, нам настойчиво внушают, что нам не прожить и не справиться без этих мигрантских &quot;ценных специалистов&quot;.... А ЧТО ЦЕННОГО от этого убийцы, или его  криминальной семейки? НЕТ ПОРЯДКА В РОССИИ!! Черт его знает что творится!!! Полное растрындяйство!!
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37 мин.
Alexander Kozlov
Вы видели сколько у них денег? С ними он из любой Якутии сбежит.
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20 мин.

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