«У меня вчера еще был сын, который хотел жениться, а сегодня у меня его нет»: погибший от рук азербайджанца 25-летний парень планировал завести детей, а летом всей семьей поехать в Кр

лина любимцева Там не то, что расстрел, а даже НЕ СУЛЯТ пожизненное заключение убийце нашего молодого парня. САМЫЕ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ МАМЕ УБИТОГО КИРИЛЛА КОВАЛЕВА!! Дай Бог ей пережить эту трагедию. Это не то, что пережить, даже представить жутко!!

лл лина любимцева Вот понимаете, нам настойчиво внушают, что нам не прожить и не справиться без этих мигрантских "ценных специалистов".... А ЧТО ЦЕННОГО от этого убийцы, или его криминальной семейки? НЕТ ПОРЯДКА В РОССИИ!! Черт его знает что творится!!! Полное растрындяйство!!