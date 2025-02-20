Хирург развеял мифы о малоинвазивной хирургии

Существует мнение, что хирургические вмешательства без глубоких разрезов менее эффективны. Этот и другие мифы, связанные с малоинвазивными операциями, развеял «Известия» доктор медицинских наук, профессор и руководитель хирургической клиники Европейского медицинского центра (ЕМС) Алексей Чжао 20 февраля.
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