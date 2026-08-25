НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Скоулз недоволен словами игроков «МЮ» после 0:2 от «Халла»: «Бруну бы стоило, наверное, закрыть рот с такой игрой. Фергюсон бы отчитал нас, если бы прозвучало: «Мы не были готовы»

Бывший полузащитник « Манчестер Юнайтед » Пол Скоулз остался недоволен высказываниями игроков команды после поражения от « Халла » (0:2) в 1-м туре АПЛ .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии