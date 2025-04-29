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Пользователи портала mos.ru теперь смогут наблюдать за амурским тигром

Пользователи портала mos.ru теперь смогут наблюдать за амурским тигром

С 29 апреля по графику работы Московского зоопарка пользователи портала mos.ru получат возможность наблюдать онлайн, что делает семья азиатских львов, а также как амурский тигр Степан величаво наслаждается кусками отборного мяса.

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