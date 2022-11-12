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Рудковская о номере в шоу Плющенко: «Трусова предложила: застрахуйте меня просто на мою жизнь, а страховать проводами не надо»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова перед исполнением высотного номера на шоу Евгения Плющенко отказалась от страховочных элементов, но предложила застраховать ее жизнь.

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