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АПК Кубани замерло! Нет спроса, нет продаж, нет надежды

АПК Кубани замерло! Нет спроса, нет продаж, нет надежды

И кукуруза с подсолнечником на Кубани хорошо уродили. Но нет движения ни пшеницы с ячменем, ни сахара, ни другой сельхозпродукции — все замерло.

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