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Залужный в первой речи в качестве посла призвал Запад отказаться от ряда свобод

Залужный в первой речи в качестве посла призвал Запад отказаться от ряда свобод

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в качестве украинского посла в Великобритании в первом публичном выступлении 22 июля призвал жителей западных государств временно «отказаться от ряда свобод ради выживания».

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Eduard
Кличка&quot;Укроп&quot;!
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