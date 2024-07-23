Залужный в первой речи в качестве посла призвал Запад отказаться от ряда свобод

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в качестве украинского посла в Великобритании в первом публичном выступлении 22 июля призвал жителей западных государств временно «отказаться от ряда свобод ради выживания».
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