13 лет бегства: обвиняемый в бандитизме шадринец рассказал, где скрывался и как был задержан

Обвиняемый в участии в преступлениях шадринской банды Сергей Пайвин рассказал в Курганском облсуде, где скрывался 13 лет и как был задержан сотрудниками следственного комитета.
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