В Сочи гендиректор стройкомпании выплатил сотрудникам более 1,6 млн рублей долгов по зарплате

В Сочи гендиректор стройкомпании выплатил сотрудникам более 1,6 млн рублей долгов по зарплатеСотрудники СК в Лазаревском районе Сочи завершили расследование уголовного дела против 22-летнего генерального директора ООО о невыплате заработной платы сотрудникам своей организации.