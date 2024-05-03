В Сочи гендиректор стройкомпании выплатил сотрудникам более 1,6 млн рублей долгов по зарплате

В Сочи гендиректор стройкомпании выплатил сотрудникам более 1,6 млн рублей долгов по зарплатеСотрудники СК в Лазаревском районе Сочи завершили расследование уголовного дела против 22-летнего генерального директора ООО о невыплате заработной платы сотрудникам своей организации.
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