Volkswagen, Bosch и еще ряд компаний ФРГ подписали заявление в честь 80-летия Победы

Bayer, BASF, Bosch, Evonik, Siemens, Deutsche Bahn, Volkswagen, Lufthansa, Rheinmetall и еще почти 40 немецких компаний подписали совместное заявление по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе.
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