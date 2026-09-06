SUSANIN
ГлавнаяБлогHi-techБизнес Власть Город Финансы Здоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SUSANIN

174 подписчика

Идущего в Госдуму от Удмуртии Николая Бондаренко признали виновным в демонстрации запрещённой символики

Идущего в Госдуму от Удмуртии Николая Бондаренко признали виновным в демонстрации запрещённой символики

Саратов. Саратовский областной суд оставил в силе решение о штрафе по делу кандидата от КПРФ в депутаты Госдумы от Удмуртии Николая Бондаренко.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя