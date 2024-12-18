Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве Кириллова

РИА Новости/Максим Блинов Задержаны двое подозреваемых по уголовному делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, сообщают "Известия" со ссылкой на источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии