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Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве Кириллова

Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве Кириллова

РИА Новости/Максим Блинов Задержаны двое подозреваемых по уголовному делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А фамилии у помощника Кириллова что, разве нет?!!
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18 час.

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