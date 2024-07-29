Глава МИД Австрии Шалленберг призвал не разрушать все мосты с РФ

У стран присутствуют каналы для диалога Глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью телеканалу ORF, что каналы диалога с Россией остаются и нельзя просто разрушать все мосты.
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