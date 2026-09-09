Куда пропали древнерусские имена. Даже Иван является заиствованным именем

Если попросить любого человека назвать самые «русские» имена, он назовет Ивана, Марию, Александра, Наталью, Алексея или Анну.
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Ингерманландцы — народ в Российской Федерации, субэтническая группа финнов.
А вот интересно, имя Ингерман чьё?
Мало того, имя Василий простой народ тоже не мог носить.
Имя βασίλιος=царь, правитель. Ессно, простой крестьянин не мог носить такое имя.
Единственное мужское дохристианское имя Владимир. Сохранилось только потому, что Владимир Святославич сам принял христианство и сделал его гос. религией Киевской Руси.
Его христианское имя Василий.
Женские имена Вера, Надежда, Любовь это всего лишь перевод с греческого имен трех сестер-мучениц. Πίστις, Ἐλπίς, Ἀγάπη.
Людмила это заимствованное имя, Светлана придумано в XIX веке.
пусть ссылку на первоисточник сами читают.
и армяки ноне не носят и в лапти не обуваются....