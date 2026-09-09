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TRENDYMEN

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Куда пропали древнерусские имена. Даже Иван является заиствованным именем

Куда пропали древнерусские имена. Даже Иван является заиствованным именем

Если попросить любого человека назвать самые «русские» имена, он назовет Ивана, Марию, Александра, Наталью, Алексея или Анну.

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Новый комментарий от пользователя
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HotRS

Мало того, имя Василий простой народ тоже не мог носить. 
Имя  βασίλιος=царь, правитель. Ессно, простой крестьянин не мог носить такое имя.
Единственное мужское дохристианское имя Владимир. Сохранилось только потому, что Владимир Святославич сам принял христианство и сделал его гос. религией Киевской Руси. 
Его христианское имя Василий. 
 Женские имена Вера, Надежда, Любовь это всего лишь перевод с греческого имен трех сестер-мучениц. Πίστις, Ἐλπίς, Ἀγάπη.
Людмила это заимствованное имя, Светлана придумано в XIX веке.