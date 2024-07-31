Бои у н.п. Глубокое. Авиация ВКС наносит удары по скоплению живой силы противника на подступах к населенному пункту.
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Бои у н.п. Глубокое. Авиация ВКС наносит удары по скоплению живой силы противника на подступах к населенному пункту.
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