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Известия: Дума может расширить льготную ипотеку на вторичное жилье в нескольких городах

Известия: Дума может расширить льготную ипотеку на вторичное жилье в нескольких городах

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав дольщиков Александр Якубовский предлагает расширить льготную ипотеку на вторичное жилье.

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