Известия: Дума может расширить льготную ипотеку на вторичное жилье в нескольких городах

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав дольщиков Александр Якубовский предлагает расширить льготную ипотеку на вторичное жилье.