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Bloomberg сообщает, что Путин заставил Запад обходить свои же санкции в сфере энергетики

Bloomberg сообщает, что Путин заставил Запад обходить свои же санкции в сфере энергетики

Агентство Bloomberg сообщило, что президент Российской Федерации Владимир Путин смог ударить по самому больному месту Европы — энергетике и заставил Запад обходить свои же санкции в данной сфере.

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