Путин и Моди приветствовали проведение в Индии выставки "Иннопром"

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовали проведение в индийской столице выставки "Иннопром" и отметили ее значение для расширения торговых связей.
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