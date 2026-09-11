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ТАСС

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Путин и Моди приветствовали проведение в Индии выставки "Иннопром"

Путин и Моди приветствовали проведение в Индии выставки "Иннопром"

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовали проведение в индийской столице выставки "Иннопром" и отметили ее значение для расширения торговых связей.

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