Крестьянин Преображенский суд Москвы по иску Генпрокуратуры России конфисковал четыре квартиры, владельцем которых был замначальника управления по вопросам миграции МВД Москвы Дмитрий Тахтаулов, вместе с подельниками легализовавший 10.
На примере Тахтаулова наглядно видно, какие огромные теневые деньги представляет собой нелегальная миграция. 2000 легализованных мигрантов - и ты долларовый миллионер
Комментарии
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св
спивак виктор
пропуск нелегалов прировнять как пособничество терроризму и измене родины!
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14 час.
АР
Александр Русанов
Это ж смех один.Офицер, полковник - преступление доказано и 6,5 лет - Да надо было публично на площади сорвать погоны и повесить, как предателя и изменника
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9 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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4 час.
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