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Владимир Путин объяснил ажиотаж вокруг его интервью Карлсону

Владимир Путин объяснил ажиотаж вокруг его интервью Карлсону

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало ажиотаж, который, как объяснил сам Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, обусловлен желанием людей узнать правду.

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