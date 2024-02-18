Владимир Путин объяснил ажиотаж вокруг его интервью Карлсону

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало ажиотаж, который, как объяснил сам Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, обусловлен желанием людей узнать правду.
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