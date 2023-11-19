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Чет Холмгрен сделал дабл-дабл с 36 очками в победной игре с «Голден Стэйт»

Чет Холмгрен сделал дабл-дабл с 36 очками в победной игре с «Голден Стэйт»

«Оклахома» в дополнительной 5-минутке в гостях справилась с «Голден Стэйт» – 130:123. Тяжелый форвард «Тандер» Чет Холмгрен стал автором спасительного 3-очкового, который перевел игру в овертайм.

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