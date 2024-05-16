Лето 2023 года выдалось самым жарким за 2 тысячи лет

Согласно научным исследованиям, 2023 год оказался самым жарким за всю историю наблюдений, хотя фиксированные данные о температуре отсчитываются в основном с 1850 года и часто ограничены определенными территориями.
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