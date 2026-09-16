Жизнь на освобожденных территориях 16 сентября (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Сыны Отечества» 11:04 Юным каховчанам подарили свое особенное пространство Раньше в городе была библиотека, но ей не хватало специально организованного уголка именно для детей – теперь он появился.
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