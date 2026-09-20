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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фермин после хет-трика Рафиньи «Севилье»: «Он немного удивил, ведь никогда не был центрфорвардом. Отличный игрок – мы отдаем ему мяч, а он забивает»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес высоко оценил игру Рафиньи после победы на «Севильей» (3:1).

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