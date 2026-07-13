Катя Шкуро воссоединилась с мужем после расставания: «На развод мы так и не подали»

Актриса Катя Шкуро заинтриговала поклонников переменами в личной жизни почти неделю назад. Знаменитость явно намекнула на помолвку, поделившись снимком с кольцом, заставив аудиторию гадать, кто же стал её новым избранником и куда делся муж.
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