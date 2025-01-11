Рекордные осадки в Санкт-Петербурге: 30 см снега, службы на усиленном режиме

Санкт-Петербург столкнулся с рекордными осадками: за сутки выпало 30 см снега. Городские коммунальные службы, по распоряжению губернатора Александра Беглова, перешли на усиленный круглосуточный режим работы, задействовав более тысячи единиц техники и тысячи рабочих.