Мировые цены на нефть выросли более чем на 2% на фоне новых санкций США против России

Мировые цены на нефть выросли 13 января более чем на 2% на фоне новых санкций США против России. С момента их объявления 10 января нефть марки Brent подорожала почти на 4% и впервые за четыре месяца превысила отметку в $81 за баррель.
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