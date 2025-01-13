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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Мировые цены на нефть выросли более чем на 2% на фоне новых санкций США против России

Мировые цены на нефть выросли 13 января более чем на 2% на фоне новых санкций США против России. С момента их объявления 10 января нефть марки Brent подорожала почти на 4% и впервые за четыре месяца превысила отметку в $81 за баррель.

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