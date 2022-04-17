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Зукарелло установил новый рекорд «Миннесоты» по передачам за сезон (52). У Капризова – 50

Матс Зукарелло установил новый рекорд «Миннесоты» по передачам за сезон – 52. 34-летний норвежец набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:6 ОТ).

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