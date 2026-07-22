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Царьград

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Депутаты вводят запреты в России, потому что люди их об этом просят. Так сказал Володин

Депутаты вводят запреты в России, потому что люди их об этом просят. Так сказал Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин полагает, что депутатов зря упрекают в принятии законов, направленных на разного рода запреты.

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