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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Том Хендерсон: эмбарго на рецензии Shadow of the Erdtree спадет 18 июня – за три дня до р...

Том Хендерсон: эмбарго на рецензии Shadow of the Erdtree спадет 18 июня – за три дня до р...

Том Хендерсон: эмбарго на рецензии Shadow of the Erdtree спадет 18 июня – за три дня до релиза дополненияИзвестный инсайдер и журналист Том Хендерсон сообщил о том, что по его данным эмбарго на дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring спадет 18 июня – за 3 дня до релиза дополнения.

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