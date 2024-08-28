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Медик назвал вызывающие головную боль продукты

Медик назвал вызывающие головную боль продукты

Появлению мигрени способствует употребление алкоголя, шоколада и выдержанных сыров, заявил 27 августа доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Владимир Попов.

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