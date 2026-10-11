Скарлетт Йоханссон дважды за день появилась в алом — сначала в Hermès, потом в Prada с Адамом Драйвером

Скарлетт Йоханссон приехала в Лондон на кинофестиваль BFI — там показывали мультфильм «Рэй Ганн». На премьеру 41-летняя актриса вышла в облегающем алом платье Hermès из коллекции Resort: пышная юбка, открытые плечи, глубокие карманы по бокам.
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