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Скарлетт Йоханссон дважды за день появилась в алом — сначала в Hermès, потом в Prada с Адамом Драйвером

Скарлетт Йоханссон приехала в Лондон на кинофестиваль BFI — там показывали мультфильм «Рэй Ганн». На премьеру 41-летняя актриса вышла в облегающем алом платье Hermès из коллекции Resort: пышная юбка, открытые плечи, глубокие карманы по бокам.

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