ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

537 подписчиков

Прыгнули вдвоем - выплыл один! В Краснодаре ищут мужчину, который прыгнул с моста

Прыгнули вдвоем - выплыл один! В Краснодаре ищут мужчину, который прыгнул с моста

В Краснодаре мужчина прыгнул в Кубань и пропал под водой: спасатели ищут 39-летнего мужчину В Краснодаре продолжаются поиски мужчины, который поздним вечером 27 июля прыгнул в реку Кубань в районе Тургеневского моста и не смог выбраться на берег.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии