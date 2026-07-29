Прыгнули вдвоем - выплыл один! В Краснодаре ищут мужчину, который прыгнул с моста

В Краснодаре мужчина прыгнул в Кубань и пропал под водой: спасатели ищут 39-летнего мужчину В Краснодаре продолжаются поиски мужчины, который поздним вечером 27 июля прыгнул в реку Кубань в районе Тургеневского моста и не смог выбраться на берег.