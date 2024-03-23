В России отменяют спортивные мероприятия из-за теракта в Подмосковье

В России отменяют спортивные мероприятия после теракта в Crocus City Hall. Встреча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом» в Москве 23 марта не состоится в связи с распоряжением мэра столицы Сергея Собянина.
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