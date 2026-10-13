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Десятки беспилотников сбиты на подлете к Москве

Об уничтожении БПЛА сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Первоначально накануне поздно вечером он сообщил в своем Telegram-канале, что 20 дронов, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны.

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