Как можно снять машину с учета досрочно

Бывшие владельцы автомобилей сразу после продажи смогут прекращать их регистрационный учет. МВД выступило с предложением внести соответствующие поправки в закон о регистрации транспорта, а правительственная комиссия по законодательной деятельности эти поправки одобрила.
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