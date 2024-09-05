Китай и Норвегия расширят деловое сотрудничество - МИД КНР

Пекин, 4 сентября /Синьхуа/ -- Китай готов совместно с Норвегией, используя визит премьер-министра этой страны Йонаса Гар Стере в Китай как возможность, содействовать устойчивому, здоровому и стабильному развитию китайско-норвежских отношений, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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