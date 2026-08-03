Пока Запад считал убытки России, Китай открыл для неё новый рынок.

Пекин не раздаёт подарки из дружбы — особенно на миллиард долларов. Но перед ноябрьским саммитом АТЭС Китай заметно увеличил закупки российской агропродукции, одновременно расширяя энергетическое сотрудничество.
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