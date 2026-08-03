Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 813 подписчиков

Пока Запад считал убытки России, Китай открыл для неё новый рынок.

Пока Запад считал убытки России, Китай открыл для неё новый рынок.

Пекин не раздаёт подарки из дружбы — особенно на миллиард долларов. Но перед ноябрьским саммитом АТЭС Китай заметно увеличил закупки российской агропродукции, одновременно расширяя энергетическое сотрудничество.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии