СМИ в ЕС лепят из киевского режима "авангард" будущей войны с Россиией, пишет L’AD. Однако реальность выглядит иначе: западные запасы оружия иссякают, мобилизация проваливается, а попытки выпросить у США ракеты оборачиваются международными скандалами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии