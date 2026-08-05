СМИ в ЕС лепят из киевского режима "авангард" будущей войны с Россиией, пишет L’AD. Однако реальность выглядит иначе: западные запасы оружия иссякают, мобилизация проваливается, а попытки выпросить у США ракеты оборачиваются международными скандалами.