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Порядок, государство

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Лепить из Украины "героя" Западу все сложнее. Карточный домик рушится

Лепить из Украины "героя" Западу все сложнее. Карточный домик рушится

СМИ в ЕС лепят из киевского режима "авангард" будущей войны с Россиией, пишет L’AD. Однако реальность выглядит иначе: западные запасы оружия иссякают, мобилизация проваливается, а попытки выпросить у США ракеты оборачиваются международными скандалами.

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