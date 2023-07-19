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«Бешикташ» отказался от приобретения Зайнутдинова (СЭ)

По сообщению турецкого журналиста Серджана Дикме, «Бешикташ» отказался от переговоров с ЦСКА по полузащитнику Бахтиеру Зайнутдинову.

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