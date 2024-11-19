«Вы чучелы»: депутат Госдумы оскорбил женщин за аборты

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков, на которого ранее жаловались следователю из-за слов о том, что женщины должны рожать, «пока рожалка работает, и не гневать Бога», снова оскорбил россиян.
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