Депутат Миронов предложил увеличить маткапитал за счет прибыли банков

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением увеличить материнский капитал за счет прибыли банков с государственным участием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии