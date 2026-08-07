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Депутат Миронов предложил увеличить маткапитал за счет прибыли банков

Депутат Миронов предложил увеличить маткапитал за счет прибыли банков

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением увеличить материнский капитал за счет прибыли банков с государственным участием.

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