Патрушев: ВСУ и НАТО от бессилия на поле боя начали заниматься терроризмом

Войска Украины и НАТО уже ничего не могут сделать на поле боя, противник от бессилия прибегает к террористическим методам, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС.
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