В российском городе полиция накрыла пятерых пособников украинских мошенников

В Санкт-Петербурге полиция накрыла базу техподдержки кол-центров телефонных мошенников с Украины. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале и публикует оперативное видео.
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