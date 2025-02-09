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Донецкая группа новостей

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«Я бы хотел заключить неядерную сделку с Ираном. Я бы предпочел это тому, чтобы разбомбить его к чертям. Они не хотят умирать. Никто не хочет&ra...

️ Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном соглашение о неядерном вооружении,— The New York Post «Я бы хотел заключить неядерную сделку с Ираном.

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