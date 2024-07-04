Тайная доктрина
БлогПравилаЭзотерикаИльиновПолитикаВелБочаровНелли
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тайная доктрина

2 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Провал информационной работы с населением Украины В материале «Почему украинцы не восстанут против диктатуры Зеленск...Невидимая смерть ...
  • Юрий Ильинов
    Существует ли организованное пророссийское подполье на Украине? Обоснованные сомнения в существовании на Украине орг...Невидимая смерть ...
  • Юрий Ильинов
    Пророссийские подпольщики и партизаны на Украине: выдумки и действительность В последнее время в российских средства...Невидимая смерть ...

Можно сделать миллион FРV-дронов, но где взять для них операторов

Можно сделать миллион FРV-дронов, но где взять для них операторов

Можно сделать миллион FРV-дронов, но где взять для них операторов Опасная профессия Когда в России началась частичная мобилизация в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, автору не раз доводилось слышать от разных людей, что, если уж и призываться, то хотелось бы стать оператором беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх